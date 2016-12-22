В метро Москвы в 2018 году будут работать 730 новых киосков и автоматов

В первом полугодии 2018 года в московском метро откроются 730 киосков, павильонов и вендинговых автоматов. Об этом сообщается на сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Всего в столичной подземке будут работать 1180 торговых площадок.



На данный момент в московском метро работают 450 киосков и торговых автоматов.

Как отмечается в сообщении, пассажиры московской подземки смогут купить там в том числе печатную продукцию, кофе, закуски, цветы, одежду, галантерейные и хозяйственные товары. Также в метрополитене откроется ателье. «Общее количество торговых точек снизится по сравнению с прошлыми годами», — отмечается в сообщении.

В департаменте отметили, что в переходах 35 станций метро будут работать около 500 новых киосков и павильонов. Решать, какие именно товары будут продаваться там, будет арендатор торговых помещений. Ведомство отметило, что торговать одеждой или обувью можно будет только в объектах, площадь которых составляет более десяти квадратных метров. Кроме того, в магазине должно быть зеркало и примерочная.

Всего арендаторам было передано уже 260 киосков и павильонов, которые работают на 23 станциях метро. В департаменте отметили, что «в ближайшее время» пройдут торги по 25 торговым площадкам.

Московские власти установят 230 вендинговых аппаратов, в которых можно будет купить закуски, горячие и холодные напитки, мороженое, аптечные товары, аксессуары, отмечается на сайте департамента. На данный момент в московском метро работает 190 автоматов.

В конце августа РБК сообщил, что в сентябре московское метро планирует выставить на аукцион права комплексной торговли в переходах на 20 станциях. По данным РБК, средняя стартовая ставка аренды за один квадратный метр составляет более 8 тыс. руб.