Правительство отказалось поддержать законопроект о захоронении Ленина

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о перезахоронении Владимира Ленина. Соответствующее заключение поступило в Госдуму, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе фракции ЛДПР.

В кабинете министров пояснили, что реализация законопроекта «потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета». Законопроект, однако, не определяет источники финансирования этих расходов, в связи с чем возникают трудности в оценке финансовых последствий его принятия.

Законопроект допускает «не согласующуюся с действующим законодательством возможность» перезахоронения, формы, способы и место которого определяют только близкие родственники или лица, которые обратились с ходатайством об этом, отмечается в отзыве.

Поправки в закон «О погребении и похоронном деле» партия ЛДПР подготовила в апреле 2017 года. В подготовке документа также участвовали трое членов фракции «Единая Россия». Авторы предложили дополнить статью «Перезахоронение» пунктом, что «перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова [Ленина]». «Порядок, сроки и место перезахоронения останков определяются правительством с учетом предложений межведомственной комиссии», — говорится в документе.

Позже члены «Единой России» — Евгений Марченко, Виталий Бахметьев и Николай Брыкин — отозвали свои подписи. «Это была личная инициатива наших коллег. С фракцией и партией они не советовались. Перспектив у этого законопроекта не было в любом случае», — подчеркнул депутат фракции Евгений Ревенко.

Споры по вопросу захоронения Владимира Ленина продолжаются в течение многих лет. В 2016 году президент России Владимир Путин призвал очень аккуратно подходить к вопросу перезахоронения, чтобы «не предпринимать никаких шагов, которые разделяли бы наше общество».