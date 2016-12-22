СМИ узнали о планах Google купить производителя смартфонов HTC

Google ведет переговоры по покупке тайваньского производителя смартфонов HTC, сообщает the Business Insider.

Тайваньская газета Commercial Times объясняет, что Google хочет приобрести HTC, так как хочет консолидировать ресурсы для одновременной разработки программного обеспечения, облачных технологий и смартфонов. По данным газеты, переговоры между двумя компаниями должны завершиться к концу 2017 года.

Как сообщает американский канал CNBC, HTC продолжает разработку для Google смартфона Google Pixel. CNBC отмечает, что обе компании давно сотрудничают.

В конце августа Bloomberg сообщал, что руководство HTC начало переговоры с несколькими компаниями, в том числе с Google. Тогда, по информации агентства, речь шла как о продаже части бизнеса, связанного с технологиями виртуальной реальности, так и о полной продаже компании. Как сообщал Bloomberg, это было связано с падением продаж смартфонов, в то время как для успешного развития технологий виртуальной реальности нужны дополнительные вложения, которые компания не может обеспечить.

HTC основана в 1997 году. В 2002 году она выиграла контракт с Microsoft Corp. на производство смартфонов с оперативной системой Windows. Кроме того, в 2008 году HTC первой представила смартфон на базе оперативной системы Android.

В 2014 году компания Google продала производителя смартфонов Motorolla компании Lenovo за $2,9 млрд. В 2011 году Google приобрела ее за $12,5 млрд.