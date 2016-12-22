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В МИД Франции выразили обеспокоенность делом Серебренникова
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В МИД Франции выразили обеспокоенность делом Серебренникова
Дело Серебренникова, 15:43
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В МИД Франции выразили обеспокоенность делом Серебренникова

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что в Париже следят за делом российского режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент РБК.

«Нас беспокоит ситуация вокруг режиссера Серебренникова. Как вы знаете, на прошлой неделе его отправили под домашний арест. Мы пристально следим за ситуацией», — сказал Ле Дриан.

Ранее о своей поддержке режиссера заявляли французские деятели культуры, в том числе актриса Изабель Юппер.

«На эту тему высказывался на днях президент, мне даже нечего комментировать. То, что режиссер получал государственные деньги, говорит о том, что зажима [притеснения] искусства у нас нет. Был вопрос по их расходованию, но это не моя компетенция», — ответил на вопрос журналиста министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Владимир Путин ранее говорил, что если государство выделяло средства проекту режиссера Кирилла Серебренникова, то не собиралось ограничивать его творчество, единственный вопрос — о законности их расходования.

Следствие вменяет художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову организацию хищения 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа». Фигурантами дела являются еще три бывших сотрудника «Гоголь-центра» и «Седьмой студии».

Серебренников был задержан 22 августа, а на следующий день отправлен под домашний арест. 4 сентября суд смягчил условия ареста, разрешив двухчасовые прогулки.

Автор: Георгий Макаренко.
Теги: Франция , Сергей Лавров , Кирилл Серебренников , Жан-Ив Ле Дриан
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