Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек

Жертвами землетрясения в Мексике стали не менее 26 человек, заявили власти страны. Об этом сообщает Reuters.

Незадолго до этого губернатор наиболее пострадавшего мексиканского штата Оахака Алехандро Мурата заявил, что, по его сведениям, погибло не менее 20 человек, причем 17 из них — в городе Хучитан-де-Сарагоса.

Мурата отметил, что занятия в школах отменены на день. Он также добавил, что в настоящее время ведется предварительная оценка нанесенного ущерба. Жителям было рекомендовано покинуть побережье.

По последним данным, расположенный в штате Оахака нефтеперерабатывающий завод не поврежден.

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение магнитудой 8,2. ​Эпицентр находился в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке страны. Толчки спровоцировали небольшое цунами. Высота волн достигала 0,7 м. Сейсмологи не исключили повторного толчка магнитудой 7,2, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето. Ранее сообщалось о пяти жертвах землетрясения.

Видео: Ruptly

По предварительным данным, из-за разрушений, вызванных ударом стихии, без электричества осталось около 200 тыс. человек.

6 сентября сообщалось, что у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Катя». Порывы ветра в нем достигают 65 км/ч. Он образовался вслед за ураганом «Ирма» и уже прошел по французским и английским заморским территориям в Карибском море. Сейчас он движется в сторону США.













