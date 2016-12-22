Пропавшего в Белоруссии украинца Гриба нашли в изоляторе ФСБ

Пропавший на территории Белоруссии гражданин Украины Павел Гриб в настоящий момент находится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал адвокат Андрей Сабинин.

Там, как уточнил собеседник агентства, уже находятся представители защиты, однако к Грибу их не пускают. Гражданин Украины, по словам Сабинина, в России подозревается в совершении преступления по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

«Меня отправляют к следователю, чтобы я взял разрешение, но следователя я найти не могу», — сказал Сабинин РБК. По мнению адвоката, его недопуск к подопечному незаконен.

Об исчезновении 19-летнего Гриба стало известно 28 августа. Об этом сообщил его отец, член общественного совета государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб. Он утверждал, что его сын 24 августа отправился в белорусский город Гомель. Там он собирался встретиться с девушкой из России, с которой прежде общался в социальных сетях. В тот же день молодой человек, как уточнил его отец, должен был вернуться на Украину, однако этого не произошло. После этого Игорь Гриб самостоятельно отправился на поиски сына в Гомель, где выяснил, что Павел находится в розыске, а «инициатором розыска является ФСБ России по Краснодарскому краю (город Сочи)».

При этом в МИД Украины, как отмечало агентство УНИАН, 29 августа заявляли, что власти Белоруссии данные о содержании Павла Гриба под стражей на территории республики не подтвердили. Несмотря на это, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Минск «ведет себя с Украиной не по-партнерски».

«На самом деле по Белоруссии, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас. В частности, например, то же вступление Белоруссии во Всемирную торговую организацию», — также заметила она, подчеркнув, что в настоящий момент неизвестно, какими будут последствия этого действия и будет ли поддерживать Киев в этом Минск.

На это представитель белорусского дипломатического ведомства Дмитрий Мирончик обвинил Киев в «навязывании своих интересов» в экономической сфере. «Неуместно, пользуясь делом [пропавшего украинского гражданина] Павла Гриба как поводом, публично угрожать Белоруссии, а через Белоруссию еще и ее партнерам по ЕАЭС», — отмечал он.