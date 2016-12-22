Минэкологии оценило ущерб от серпуховской мусорной свалки в 65 млн руб.

Ущерб от закрытого мусорного полигона «Съяново» в Серпуховском районе Московской области составляет 65 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии региона.

Специалисты ведомства проведут экологическую экспертизу на полигоне в рамках уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет (СК) против эксплуатанта мусорной свалки, ООО «Первая гильдия». Компания эксплуатировала полигон до его закрытия в сентябре 2016 года.

Дело завели по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами, повлекшее загрязнение окружающей среды, причинение вреда здоровью или массовую гибель животных). По словам главы Минэкологии Подмосковья Александра Когана, дело возбудили по материалам проверок, которые провели сотрудники ведомства.

Следователи выявили «грубейшие нарушения правил обращения с отходами и эксплуатации полигона», которые нарушил эксплуатант. На «Съяново» разлился фильтрат на площади более 100 тыс. кв. м, что нанесло ущерб в 65 млн руб.

По вине бывшего руководства «Первой гильдии» фильтратом загрязнились земли лесного фонда на площади более 11 га. Это нанесло ущерб «почвам и растительности», добавили в министерстве.

Ранее РБК сообщал, что массовое закрытие мусорных полигонов в Подмосковье привело к коллапсу в некоторых районах области. Например, в Чеховском районе (находится недалеко от Серпухова) закрыли по решению суда единственную в районе свалку — полигон «Кулаковский». На других свалках в регионе ведутся обыски.

Мусорные свалки в Московской области начали закрывать после того, как во время прямой линии 15 июня житель Балашихи пожаловался президенту России Владимиру Путину на мусорный полигон «Кучино» недалеко от жилых домов. Путин назвал ситуацию «недопустимой» и 22 июня потребовал закрыть свалку в течение месяца. Полигон закрыли на следующий же день.