Избивший задержанного полицейский приговорен к 4,5 года колонии

Верховный суд Татарстана приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима старшину полиции Марата Гараева, который ударил задержанного. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона права» со ссылкой на представителя потерпевшего, юриста Андрея Сучкова.

Согласно сообщению, инцидент произошел в апреле 2016 года. Тогда Гараев ​из мести повалил 33-летнего мужчину на землю и ударил ногой в пах. После этого он нанес ему еще шесть ударов по различным частям тела, а также применил специальное газовое средство. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи посчитали, что своими действиями Гараев подорвал авторитет правоохранительных органов. При этом сам полицейский вину не признал.

Апелляционная инстанция удовлетворила ходатайство потерпевшей стороны и отменила приговор Приволжского райсуда Казани, назначившего условное наказание. Приволжский районный суд Казани 20 июля 2017 года признал Гараева виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, специальных средств и с причинением тяжких последствий. Ему было назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы условно. Также ему запретили в течение двух лет и девяти месяцев работать в правоохранительных органах.