ООН заявила о 270 тыс. сбежавших за две недели из Мьянмы рохинджа

Около 270 тыс. беженцев народности рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы за последние две недели, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ООН.

​Ранее число беженцев из Мьянмы, которые прибыли в Бангладеш с 25 августа, оценивалось в 164 тыс. человек, рассказала официальный представитель ООН по делам беженцев Вивиан Тан. Оценка численности беженцев изменилась главным образом потому, что агентства по оказанию помощи обнаружили новые территории, где размещаются беженцы, пояснила она. Тан добавила, что международные агентства выделили $8 млн для помощи мигрантам.

Как отмечает международная организация по миграции (МОМ), увеличивается число беженцев из Мьянмы, добирающихся на лодках. Только в среду, 6 сентября, в Бангладеш прибыло 300 лодок. В организации добавили, что сейчас морские маршруты особенно опасны — лодки часто опрокидываются во время бурь, которые возникают в это время года.

Конфликт между властями Мьянмы и мусульманами народности рохинджа продолжается более 50 лет. Очередное обострение случилось 25 августа, после того как мусульмане из движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 пунктов полиции. В Мьянме начались массовые столкновения, в результате которых в первые дни погибло свыше 400 человек.

В Москве напротив посольства Мьянмы 3 сентября состоялась несанкционированная акция протеста против притеснений рохинджа. По подсчетам РБК, в ней приняли участие порядка 800 человек.

На следующий день митинг в поддержку рохинджа прошел в Грозном. По информации полиции Чечни, акция собрала около 1 млн человек (по данным Росстата, всего в республике проживает 1,4 млн человек). На митинге выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Также акция в поддержку рохинджа состоялась в столице Карачаево-Черкесии, городе Черкесске. Мусульмане в России начали кампанию по сбору средств мусульманам Мьянмы.