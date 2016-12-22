В Балашихе начали проверку после обрушения стены бывшего кинотеатра

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с обрушением стены здания кинотеатра в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки ведомство поручило Балашихинской городской прокуратуре, которая должна по ее итогам дать правовую оценку действиям собственника здания и организации, которая занималась ремонтом кинотеатра.

Следственный отдел по городу Балашиха Следственного комитета России по Московской области также начал доследственную проверку по факту обрушения стены кинотеатра. По данным следователей, обрушилась несущая стена здания.

Утром 8 сентября в подмосковной Балашихе при проведении строительных работ обрушилась стена здания бывшего кинотеатра «Союз», расположенного в доме №2 по улице Фадеева. В результате происшествия, по разным данным, пострадали от семи до десяти человек, среди которых один ребенок. Жертв нет.

По данным городской администрации, в здании велись ремонтные работы. Кирпичная стена рухнула на торговые ряды, находившиеся около здания. Причины обрушения пока не сообщаются.