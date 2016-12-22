Более половины россиян назвали удовлетворительной ситуацию в экономике

Более половины граждан России, а именно 53%, назвали экономическую ситуацию в стране удовлетворительной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», передает «РИА Новости».



По данным социологов, 35% респондентов полагают, что ситуация в российской экономике плохая. 7% россиян заявили, что положение в экономике хорошее, а 5% респондентов затруднились дать свои оценки.

Согласно опросу фонда «Общественного мнения», 36% россиян не видят изменений в экономической ситуации в стране, а 34% респондентов увидели ее ухудшение. Однако 22% граждан полагают, что ситуация в экономике улучшается. 8% опрошенных не смогли дать четкий ответ.



Опрос «ФОМнибус» проводился с 2 по 3 сентября в 104 населенных пунктах России. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек.

Как сообщал РБК 14 августа со ссылкой на данные соцопроса ВЦИОМа, каждый пятый россиянин, а именно 21%, заявил, что обеспокоен состоянием экономики в стране. В начале августа, по данным ВЦИОМа, 17% граждан России заявляли, что экономическое положение в стране выше среднего. Четверть, 25%, опрошенных сказали, что оно «ниже среднего». Однако более половины, а именно 55%, респондентов оценили экономическую ситуацию как «среднюю».