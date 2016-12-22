В здании Эрмитажа произошел пожар

В здании Эрмитажа в Зимнем дворце в Петербурге произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

По словам спасателей, возгорание площадью 7 кв. м возникло в подвале здания. В 12:40 мск оно было потушено. В ведомстве добавили, что из здания были эвакуированы 20 человек.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу сообщила, что в здании Эрмитажа произошло задымление. В самом музее изданию рассказали, что имеется информация о дыме в районе Телеграфной лестницы.

Очевидцы, находящиеся около музея, выложили в социальные сети ролик с места событий.​

https://www.instagram.com/p/BYxlgz0l1bN/?taken-by=anfisa_gash

На видео видно, что из окон нижнего этажа здания идет черный дым. Возле Эрмитажа стоят пожарные машины.