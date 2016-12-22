Рогозин заявил об уникальности российских боевых машин «Терминатор»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил удивление в связи с тем, что Израиль и Сирия так долго не проявляли интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа «Терминатор». Об этом он написал в своем Facebook.

«Странно, что они так долго «раскачивались». Это уникальная машина», — подчеркнул он. ​

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О том, что Сирия и Израиль проявили интерес к закупке ​боевой машины поддержки танков «принципиально нового класса» сообщал начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко 7 сентября. Он отмечал, что на вооружение «Терминаторы» в России примут в 2017 году. Также на вооружение будет принят танк Т-72Б3 «с улучшенными боевыми характеристиками».



По его словам, в настоящее время проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, который разрабатывается по опытно-конструкторской работе «Прорыв-3», а также идет подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ.

В конце августа Министерство обороны и Уралвагонзавод в рамках форума «Армия-2017»​ подписали контракт на поставку «Терминаторов». Замминистра обороны Юрий Борисов говорил, что Минобороны закупит также и другую технику и вооружения, в числе которых крылатые ракеты бюро «Новатор», средства метеорологического обеспечения «Вектор» и два ракетных комплекса «Искандер-М». Вместе с тем военное ведомство закупает новый вид бронетанкового вооружения, в том числе танк Т-90М, отмечал он. Общая сумма заключаемых контрактов по танкам составляет свыше 24 млрд руб., а по «Искандерам» — 20 млрд руб.

Масса боевой машины поддержки танков «Терминатор-2» составляет 44 т и рассчитана на экипаж в составе трех человек. Машина оснащена спаренной автоматической пушкой размером 30 мм, пулеметом 7,62 мм и пусковыми установками для четырех управляемых ракет «Атака» различных модификаций. Максимальный запас хода по шоссе составляет 500 км.