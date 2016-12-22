Из московского метро госпитализировали пассажира с ножевым ранением

Утром 8 сентября в московском метро один из пассажиров получил ножевое ранение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Из медучреждения в 9:50 поступила телефонограмма о госпитализации со станции «Третьяковская» гражданина с ножевым ранением», — сказали в ведомстве.

Пассажиры выложили в Twitter фотографии со станции «Третьяковская».

В столичном управлении МВД добавили, что в данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Источник ТАСС в экстренных службах города сообщил, что конфликт произошел между двумя мужчинами на пересадочном узле «Китай-город» — «Третьяковская». Собеседник добавил, что полиция на Московском метрополитене пытается установить личность нападавшего при помощи комплекса «Безопасный город» и видеокамер.