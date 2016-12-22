Ямальца осудили на пять лет за попытку примкнуть к ИГ

Приволжский окружной военный суд приговорил 24-летнего Эдуарда Кононского, жителя города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) к пяти годам исправительной колонии строгого режима за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Тюменской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

По данным ведомства, около года проживавший в Тюмени Кононский в октябре 2016 года решил покинуть Россию и присоединиться к ИГ. Он разделял идеи исламского фундаментализма. Кононский изучал пропагандистские материалы «Исламского государства», а также купил снаряжение для участия в «боевых действиях и выживания в экстремальных условиях» и экстремистскую литературу, рассказали в УФСБ.

Навыки пользования оружием он приобрел во время службы в армии. Мужчина собирался вылететь в Турцию из Самары, а затем нелегально пересечь турецко-сирийскую границу. Его задержали на посту ДПС на автомобильной дороге Тюмень — Курган.

Издание Ura.ru со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области сообщает, что работа Кононского была связана с автомобильными грузоперевозками, и для осуществления своего плана он собирался присвоить деньги работодателя, которые тот выделил на покупку бензина. На суде он признал свою вину и раскаялся.