Ford отзовет в России 20,8 тыс. машин Kuga для устранения дефектов

Официальный представитель Ford в России «Форд Соллерс Холдинг» отзывает 20 864 тыс. кроссоверов Ford Kuga из-за проблем с подушками безопасности и риска возгорания. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В частности, отзыву подлежат 1059 машин, которые продали с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. Причиной отзыва стала неисправность партии инициаторов подушек безопасности. Из-за дефекта при аварии боковая надувная и/или коленная подушка безопасности пассажира могут не сработать.

На этих автомобилях планируется заменить «определенные подушки безопасности».

Также из-за дефекта конструкции нижней отделки средней стойки отзовут 19 805 автомобилей, которые реализовали с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. Отмечается, что при столкновении, когда сработает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может загореться из-за воздействия на него высокой температуры.

На указанных автомобилях Ford Kuga устранят дефект, уменьшив длину изоляционного материала на отделке обеих средних стоек.

В июне 2017 года Ford сообщал об отзыве в России 496 Ford Kuga, сделанных с мая по октябрь 2010 года, из-за неисправности в нагревательном элементе, который подогревает форсунки омывателя лобового стекла. Компания объявила, что заменит эти форсунки на модифицированные.