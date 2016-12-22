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Минфин заявил о планах ввести наномаркировку ювелирных изделий
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Минфин заявил о планах ввести наномаркировку ювелирных изделий
Финансы, 12:29
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Минфин заявил о планах ввести наномаркировку ювелирных изделий

Министерство финансов планирует ввести в 2018 году маркировку бирки ювелирных изделий цифровым qr-кодом, заявил на Московском финансовом форуме заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Кроме того, ведомство собирается внедрить наномаркировку ювелирных изделий и драгметаллов в 2019–2020 годах, добавил он. Как ранее пояснил Моисеев, технология нанесения нанометок на драгоценные камни нужна для того, чтобы отличать их от «синтетики».

Он отметил, что нанометки являются дорогостоящей технологией, требующей больших инвестиций от самого рынка драгкамней и от контролеров, в связи с чем Минфин собирается идти к ней поэтапно.

По ожиданиям ведомства, объем выявленной нелегальной ювелирной продукции существенно увеличится. «Когда мы вводили маркировку шуб, самые оптимистичные экспертные оценки того, сколько нелегальных шуб на рынке, оказались заниженными в десять раз», — рассказал замминистра финансов. «Поэтому мы здесь ожидаем такого же результата, поэтому мы должны быть технически подготовлены», — пояснил он.

Моисеев отметил, что внедрение новых видов маркировки почти не повлияет на цену ювелирных изделий и изделий из драгоценных металлов. «Я думаю, можно говорить про рубли для каждого изделия», — сказал он.

Теги: Минфин , ювелирные изделия , Алексей Моисеев , маркировка
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