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Осужденный по «болотному делу» Непомнящих уехал из России
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Осужденный по «болотному делу» Непомнящих уехал из России
Общество, 11:31
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Осужденный по «болотному делу» Непомнящих уехал из России

Осужденный по «болотному делу» Иван Непомнящих 7 сентября покинул Россию. Об этом РБК сообщила его адвокат Ирина Бирюкова.

«Уехал по причине того, что хочет проходить обучение дальше в США. Сейчас он в Праге, какое-то время побудет там для оформления документов», — сказала Бирюкова.

По словам адвоката, 8 сентября состоится заседание по апелляционной жалобе на установленный административный надзор за Непомнящих. Если в апелляции откажут, то Непомнящих запретят выезд за границу, поэтому он покинул Россию за день до заседания, отметила Бирюкова.

О том, что Непомнящих уехал из России, в Facebook также сообщил Фонд «Общественный вердикт».

facebook: Фонд «Общественный вердикт» / «Public Verdict Foundation»

Непомнящих вышел на свободу 24 августа этого года.

Непомнящих был осужден в декабре 2015 года на 2,5 года за применение насилия к представителю власти в ходе беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. По утверждению обвинения, он несколько раз ударил полицейских кулаком и зонтом.

Теги: «болотное дело» , Иван Непомнящих
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