Движение Ходорковского потребовало от ЦИК перенести московские выборы

Проект Михаила Ходорковского «Открытые выборы» подготовил петицию к ЦИК (ее текст есть у РБК) с требованием отложить муниципальные выборы в Москве на неделю. Это необходимо, чтобы проинформировать москвичей о возможности проголосовать, считают активисты.

Петицию поддержали около 20 человек, в том числе руководитель «Открытых выборов» Тимур Валеев, председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев и журналистка — кандидат в местные депутаты Люся Штейн.

Авторы петиции потребовали перенести московские выборы с 10 на 17 сентября «из-за саботажа, который устроили [мэр Москвы Сергей] Собянин и его команда». Критику активистов вызвало замалчивание муниципальной кампании: «по федеральным каналам не было сказано ни одного слова про выборы, районные газеты не публиковали информацию о них, дворники срывали плакаты независимых кандидатов, а провластные вообще не развешивали агитацию».

Это было сделано, чтобы помочь победить кандидатам от партии власти, прокомментировал РБК Валеев. Именно ради этого московские власти добиваются «рекордно низкой явки в пять процентов», считает он.

Провал информационной кампании в Москве подтверждала председатель ЦИК Элла Памфилова. Об этом она сказала на заседании комиссии после выступления главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. «Масса других вещей сделана, но эта [информирование о выборах] — нет», — заключила глава ЦИК.

В середине июля о «сушке явки» — то есть минимальном информировании москвичей — на муниципальных выборах говорили опрошенные РБК эксперты и кандидаты на выборах.