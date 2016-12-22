Дело Шакро Молодого направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело о закончившейся перестрелкой попытке вымогательства в ресторане на Рочдельской улице в Москве, в которой участвовали люди криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает ТАСС.

По словам Куренного, прокуратура «утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 участников организованной группы, обвиняемых в вымогательстве денежных средств у столичных бизнесменов».

Как сообщил представитель прокуратуры, все 14 фигурантов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой и в целях получения имущества в особо крупном размере).

Перестрелка на Рочдельской улице в Москве произошла 14 декабря 2015 года. Причиной стал конфликт между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Дизайнер считала, что хозяйка заведения не доплатила ей 8 млн руб. за работу. При этом Ким заявляла, что Мисикова не выполнила контракт. В ресторан со своими соратниками прибыл подручный криминального авторитета Шакро Молодого Андрей Кочуйков. Они стали требовать у хозяйки ресторана деньги за ремонт.

Ким, в свою очередь, позвала к ресторану отставного полковника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева. Он также прибыл на место с помощниками. Переговоры кончились перестрелкой, во время которой Буданцев застрелил двоих подельников Кочуйкова.

После перестрелки под следствием оказались три сотрудника СКР. Это руководитель ​управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров. Их обвинили в получении взятки в $1 млн за помощь в освобождении из СИЗО приближенных Шакро Молодого, оказавшихся в результате перестрелки по арестом. Подсудимые отказываются признавать свою вину.