В Якутии завели дело против сбившего насмерть пешехода пьяного депутата

В Якутии возбудили уголовное дело в отношении депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Николая Румянцева, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил пешехода. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, водитель автомобиля марки Nissan Patrol был пьян и превысил скоростной режим в условиях недостаточной видимости. В связи с тем, что он не учел метеорологические и дорожные условия, депутат сбил троих пешеходов, один из которых скончался на месте, говорится в сообщении. ​Инцидент произошел вечером 7 сентября на 23-м км автодороги Якутск — Намцы в населенном пункте села Сырдах города Якутска, уточнили в СК. После случившегося депутата задержали.

Николай Румянцев в 2014 году выступил одним из инициаторов поправок в закон «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Республике Саха (Якутия)», который размещен на сайте Ил Тумэн. Поправки предлагали ввести запрет на продажу алкоголя в магазинах, реализующих продовольственные товары и товары, которые не относятся к алкогольной и табачной продукции. Также предлагалось запретить продавать алкоголь во время проведения массовых мероприятий.

О том, что пьяный депутат Государственного собрания Якутии Николай Румянцев сбил троих пешеходов на трассе Якутск — Намцы сообщило МВД по Республике Саха ранее 8 сентября. Один из пострадавших мужчин скончался на месте, а еще двоих госпитализировали с травмами и ушибами. В ведомстве отметили, что 56-летний водитель Nissan Patrol сбил пешеходов, когда они переходили проезжую часть в неположенном месте. Депутат пояснил, что не заметил пешеходов вовремя из-за дождя и отсутствия уличного освещения.

В пресс-службе якутского Государственного собрания рассказали, что Николай Румянцев является депутатом от Намского одномандатного избирательного округа №27. «В депутатском корпусе Ил Тумэн пятого созыва 77 человек, из них постоянно работают 20. Румянцев не работает постоянно», — отмечали в пресс-службе.