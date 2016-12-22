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Синоптики спрогнозировали рекордную для сентября жару в Москве
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Синоптики спрогнозировали рекордную для сентября жару в Москве
Общество, 10:31
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Синоптики спрогнозировали рекордную для сентября жару в Москве

В Москве 13 сентября температура воздуха может достигнуть плюс 28 градусов, что станет новым рекордом с 1909 года. Об этом сообщается на сайте метеорологического центра «Фобос».

В предстоящие выходные в столице ожидается вторая волна бабьего лета, говорится в сообщении. «Фон атмосферного давления станет расти, вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, ветры развернутся на западные, а потом на теплые южные румбы, что станет отсчетом невероятно комфортного периода погоды», — отметили синоптики.

В ночь на субботу, 9 сентября, температура воздуха составит плюс 7–12 градусов, а днем — плюс 15–20 градусов. В воскресенье, когда в Москве будут праздновать День города, станет еще теплее, температура достигнет плюс 19–24 градусов, говорится в сообщении. В «Фобосе» добавили, что на следующей неделе «начнется вторжение субтропического тепла», в связи с чем температура «продолжит стремительно повышаться».

Температура ночью в понедельник и вторник не будет опускаться ниже плюс 11–16 градусов, а днем к среде,13 сентября, воздух прогреется до плюс 23–28 градусов. Такая температура является «аномалией для сентября и соответствует показателям середины лета», подчеркнули синоптики.
 

Теги: Москва , «Фобос» , Погода , Бабье лето
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