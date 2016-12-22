В Якутии пьяный депутат насмерть сбил пешехода

Пьяный депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии Николай Румянцев сбил троих пешеходов, в результате чего один из пострадавших скончался на месте, сообщили «РИА Новости» в МВД по Республике Саха (Якутия).

Мужчина умер до прибытия скорой помощи. Двух других мужчин, 32 и 37 лет, госпитализировали в больницу с травмами и ушибами, говорится на сайте МВД по региону. ДТП произошло на 23-м км трассы Якутск — Намцы​. Согласно сообщению, 56-летний водитель за рулем автомобиля марки Nissan Patrol сбил троих человек, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте.

Фото: мвд.рф

По словам водителя, он вовремя не заметил пешеходов из-за дождя и отсутствия уличного освещения. «Согласно медицинскому освидетельствованию у водителя установлено состояние алкогольного опьянения», — говорится в сообщении. На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и Следственного комитета.

Фото: мвд.рф

В пресс-службе якутского Государственного собрания «РИА Новости» подтвердили, что участником аварии стал депутат Николай Румянцев, ДТП произошло около 21:00 по местному времени (15:00 мск) 7 сентября. «В депутатском корпусе Ил Тумэн пятого созыва 77 человек, из них постоянно работают 20. Румянцев не работает постоянно», — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что он является депутатом от Намского одномандатного избирательного округа №27. «Сейчас депутаты находятся на каникулах, осенняя сессия ориентировочно пройдет в конце сентября», — отметила собеседница агентства. Депутаты пока не принимали решения относительно Румянцева, заключила она.