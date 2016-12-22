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Минфин заявил о возможном списании выделенных «ФК Открытие» 65 млрд руб.
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Минфин заявил о возможном списании выделенных «ФК Открытие» 65 млрд руб.
Финансы, 08:49
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Минфин заявил о возможном списании выделенных «ФК Открытие» 65 млрд руб.

Выделенные Агентством по страхованию вкладов (АСВ) 65,2 млрд руб. банку «Открытие» могут быть списаны. Об этом «Ведомостям» заявил замминистра финансов и член наблюдательного совета АСВ Алексей Моисеев.

Как поясняет издание, речь идет о 65,2 млрд руб., которые были предоставлены банку по программе докапитализации банков через облигации федерального займа (ОФЗ) в 2015 году.

Центробанк 29 августа объявил о санации «ФК Открытие». Свое решение в ЦБ объяснили несколькими факторами: неудачной бизнес-стратегией банка, сделкой по покупке «Росгосстраха» и «не совсем удачной санацией» банка «Траст».

ЦБ решил применить к банку новую схему санации — через подконтрольный ему Фонд консолидации банковского сектора. По планам Центробанка, 75% акций «Открытия» перейдут в его владение на время санации. В «Открытии» работает временная администрация.

Зампред ЦБ Василий Поздышев оценил оздоровление «ФК Открытие» в сумму от 250 млрд до 400 млрд руб.

Теги: АСВ , списание , «ФК Открытие»
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