Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

На Солнце 7 сентября произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.

По данным ученых, вспышка была зафиксирована между 17.00 мск и 18.00 мск. Ей был присвоен наивысший класс активности — Х.

На Солнце 6 сентября была зафиксирована самая мощная за последние 12 лет вспышка. Это произошло в 15:02 мск из-за слияния двух крупнейших групп солнечных пятен. Ученые отмечали, что последняя вспышка подобной мощности была зафиксирована 7 сентября 2005 года в 20:17 мск.

После произошедшей 6 сентября вспышки, сотовый оператор Tele2 сообщил, что она могла повлиять на качество связи. Как сообщал РБК источник, близкий к компании, проблемы с магистральными каналами возникли в Нижнем Новгороде, Кемерово, Ижевске, Томске и Сыктывкаре.

Ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров заявил РБК, что из-за вспышки не стоит в ближайшие дни садиться за руль и летать на самолетах.