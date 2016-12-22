Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей

Ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце

Районные выборы: кто решил пойти в муниципальные депутаты в Москве

Московские выборы поставили рекорд по числу молодых кандидатов за 9 лет

Минтранс разъяснил свою позицию по акцизам на топливо

Топ-менеджеры обошли бюджетников по числу кандидатов на выборах в Москве

Минкультуры предложило отменить прокатные удостоверения для телеканалов

Глава Минтранса рассказал о судьбе проверок аэропортов Египта

Мадуро заявил о планах создать новую мировую валюту в противовес доллару

Терминал аэропорта во Флориде эвакуировали из-за стрельбы

В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором

Суд в США оставил в силе ограничения на имиграционный указ Трампа

В Госдепе сочли «интересным комментарием» слова Путина о Тиллерсоне

В Каталонии одобрили закон о порядке выхода из Испании

Бюро кредитных историй Equifax сообщило о краже данных 143 млн клиентов

АТОР посоветовала россиянам отложить поездку в Доминикану из-за урагана

СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро

Мексика признала посла КНДР персоной нон грата

В Канаде разбился одномоторный самолет

Госдеп заявил о желании прекратить с Москвой политику «око за око»

WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone

Венгрия назвала закон об образовании Украины противоречащим ценностям ЕС

Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи

Движущийся к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории мощности

Юбилейный День города подорожал в Москве на 160 млн руб.

Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве

Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой

Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»

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