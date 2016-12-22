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Минтранс разъяснил свою позицию по акцизам на топливо
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Минтранс разъяснил свою позицию по акцизам на топливо
Бизнес, 07:59
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Минтранс разъяснил свою позицию по акцизам на топливо

Глава Минтранса Максим Соколов заявил, что ведомство выступает за возврат не менее двух рублей акциза на топливо из федерального бюджета в регионы для нужд дорожных фондов. Об этом глава ведомства сообщил журналистам в кулуарах визита на завод «Звезда» «Роснефти», передает корреспондент РБК.

По словам Соколова, это поручение сейчас обсуждается в правительстве, решение будет принято в рамках обсуждения бюджета. Ранее РБК сообщал, что после поручения Владимира Путина достроить трассу в Калининградской области Минтранс предложил профинансировать проект за счет повышения акцизов на топливо.

По словам Соколова, «повышать или нет — решает Минфин, как ведомство, формирующее налоговую политику». Он отметил, что «задача Минтранса — наполнить региональные дорожные фонды».

«Те два рубля, которые в прошлом году направили на сбалансированность бюджета в качестве антикризисной меры, должны вернуться в дорожную отрасль регионов. Решение по акцизам нужно трансформировать так, как было принято раньше: для выполнения поручения об удвоении строительства дорог и приведения региональных дорог в нормативное состояние нужно наполнять дорожные фонды. А если Минфин видит возможность выделения дополнительных источников, это пойдет отрасли на пользу», — сказал Соколов.

Соколов напомнил, что в 2010-2011 годах была идея отмены транспортного налога и перечисления всех средств от сбора акцизов в федеральные дорожные фонды. Однако глава Минтранса подчеркнул, что «сейчас денег недостаточно собирается» в том числе «в связи с предложением Минфина вывести акцизы из периметра региональных дорожных фондов», поэтому сейчас отмена транспортного налога «приведет к большому негативу: субъекты получат меньше средств для ремонта дорог».

Три федеральных чиновника сообщили РБК, что Минтранс предложил повысить акцизы на бензин и дизельное топливо, чтобы собрать необходимые 40 млрд руб на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Как сообщали источники, ведомство предложило в 2018 году повысить акцизы на 1 руб. на литр (в два этапа по 50 коп.).

Теги: акцизы , Минтранс , топливо
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