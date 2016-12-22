Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Твое право
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,36 56,91 EUR Нал. 68,81 68,22 USD Бирж. 56,90 -0,45 EUR Бирж. 68,42 -0,00 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,21 +0,00 ММВБ 2010,17 -0,22% РТС 1110,73 +0,36% Brent 54,70 +0,37% DJIA 21784,78 -0,10% Nasdaq 6397,87 +0,07% FTSE 7396,98 +0,58%
Глава Минтранса рассказал о судьбе проверок аэропортов Египта
Лента новостей
Терминал аэропорта во Флориде эвакуировали из-за стрельбы 06:03, Общество В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором 05:42, Общество Суд в США оставил в силе ограничения на имиграционный указ Трампа 05:32, Общество В Госдепе сочли «интересным комментарием» слова Путина о Тиллерсоне 04:58, Политика В Каталонии одобрили закон о порядке выхода из Испании 04:49, Политика Бюро кредитных историй Equifax сообщило о краже данных 143 млн клиентов 04:11, Технологии и медиа АТОР посоветовала россиянам отложить поездку в Доминикану из-за урагана 04:06, Общество СМИ узнали о готовящейся сделке со следствием генерала СКР из дела Шакро 03:23, Общество Мексика признала посла КНДР персоной нон грата 03:23, Политика В Канаде разбился одномоторный самолет 02:52, Общество Госдеп заявил о желании прекратить с Москвой политику «око за око» 02:16, Политика WSJ сообщила о риске дефицита новых iPhone 01:43, Технологии и медиа Венгрия назвала закон об образовании Украины противоречащим ценностям ЕС 01:25, Политика Трамп рассказал об «очень печальном» дне для Северной Кореи 00:33, Политика Движущийся к Карибам ураган «Хосе» усилился до третьей категории мощности 00:19, Общество Юбилейный День города подорожал в Москве на 160 млн руб. 00:01, Политика Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве 00:00, Политика Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой 00:00, Экономика Семь автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве 07 сен, 23:45, Общество Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов» 07 сен, 23:23, Политика Тест: какой вы руководитель 07 сен, 23:14, РБК и Билайн В отделку «собянинок» добавили плитку по «просьбе москвичей» 07 сен, 23:06, Общество На Белорусском направлении МЖД приостановили движение поездов 07 сен, 22:50, Общество В департаменте труда Москвы ответили на обвинения в хищении 1 млрд руб. 07 сен, 22:42, Общество В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича» 07 сен, 22:22, Политика На Ставрополье произошел пожар на химическом заводе 07 сен, 22:20, Общество Главный редактор Vanity Fair покинет журнал после 25 лет работы 07 сен, 22:16, Технологии и медиа Ростуризм предупредил находящихся в Доминикане россиян об урагане «Ирма» 07 сен, 22:09, Общество
Глава Минтранса рассказал о судьбе проверок аэропортов Египта
Общество, 06:43
0
Глава Минтранса рассказал о судьбе проверок аэропортов Египта

Российские специалисты по приглашению египетской стороны в июле осуществили проверку безопасности терминала 2 в аэропорту Каира и позитивно оценили внесенные изменения. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов в кулуарах визита на дальневосточную судоверфь «Звезда».

По словам Соколова, выводы российских специалистов направлены в правительство, которое должно выработать позицию о возможности внесения изменений в указ президента о возможности открытия терминала 2 аэропорта Каира для осуществления полетов из России. Глава министерства отметил, что по данному аэропорту Каира дополнительных проверок, а решение на его счет может занять около недели.

«Что касается туристических аэропортов Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада, мы не получали приглашения провести проверку там. Предыдущая их проверка выявила необходимость дополнительных работ», — сказал министр. Отвечая на вопрос о возможности открытия туристических аэропортов Египта в текущем году, Соколов заметил, что это зависит от египетской стороны.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено после теракта на борту самолета осенью 2015 года. Тогда в результате взрыва лайнера над Синайским полуостровов погибли 224 человека. Самолет летел по маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.

Теги: Египет , Минтранс , Максим Соколов
Главное
В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором Общество
Главное
В Минтрансе задумались о замене транспортного налога новым сбором Общество
Социологи рассказали об основных претензиях россиян к Москве Политика
Эксперты назвали регионы с самой эффективной налоговой политикой Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку