Глава Минтранса рассказал о судьбе проверок аэропортов Египта

Российские специалисты по приглашению египетской стороны в июле осуществили проверку безопасности терминала 2 в аэропорту Каира и позитивно оценили внесенные изменения. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщил журналистам глава Минтранса России Максим Соколов в кулуарах визита на дальневосточную судоверфь «Звезда».

По словам Соколова, выводы российских специалистов направлены в правительство, которое должно выработать позицию о возможности внесения изменений в указ президента о возможности открытия терминала 2 аэропорта Каира для осуществления полетов из России. Глава министерства отметил, что по данному аэропорту Каира дополнительных проверок, а решение на его счет может занять около недели.

«Что касается туристических аэропортов Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада, мы не получали приглашения провести проверку там. Предыдущая их проверка выявила необходимость дополнительных работ», — сказал министр. Отвечая на вопрос о возможности открытия туристических аэропортов Египта в текущем году, Соколов заметил, что это зависит от египетской стороны.

Авиасообщение с Египтом было приостановлено после теракта на борту самолета осенью 2015 года. Тогда в результате взрыва лайнера над Синайским полуостровов погибли 224 человека. Самолет летел по маршруту Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.