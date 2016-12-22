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Мадуро заявил о планах создать новую мировую валюту в противовес доллару
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Мадуро заявил о планах создать новую мировую валюту в противовес доллару
Экономика, 06:41
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Мадуро заявил о планах создать новую мировую валюту в противовес доллару

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении создать новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Об этом Мадуро заявил в ходе выступления в Конституционной ассамблее, передает Reuters.

«Венесуэла введет новую международную платежную систему и создаст валютную корзину для освобождения от доллара», — заявил венесуэльский лидер. Мадуро уточнил, что намерен создавать валютную корзину из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых финансовых санкций против Венесуэлы, предусматривающие запрет на операции с новыми госбондами, а также акциями нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA.

Как сообщал вице-президент Майк Пенс, Вашингтон продолжит подобную политику до тех пор, пока южноамериканская страна «не придет к демократии». Белый дом также пояснял, что введение санкций должно не только лишить правительство Мадуро важного источника финансирования, но и защитить финансовую систему США от влияния венесуэльской коррупции.
 

Теги: США , Венесуэла , Николас Мадуро , Доллар
Главное
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