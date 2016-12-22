Суд в США оставил в силе ограничения на имиграционный указ Трампа

Девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.
В конце июня Верховный суд разрешил запретить въезд в США гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена на 90 дней, если у них нет визы США или вида на жительство. Также предусматривалось исключение для лиц, имеющих ближайших родственников-граждан США — родителей, детей, братьев и сестер.
«Верховный Суд вмешался, чтобы исправить решения нижестоящих судов, а сейчас мы вернемся в Верховный суд, чтобы напомнить исполнительной власти о ее обязанности защищать нацию», — заявила представитель Минюста.
Апелляционный суд также также постановил освободить от действия указа Трампа приезжих бабушек и дедушек, теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц граждан США. Указ вступил в силу после одобрения Верховного суда, который разрешил действие документа до проведения дебатов. Дебаты в Верховном суде пройдут в октябре.
Трамп подписал новый вариант указа, запрещающий въезд на 90 дней для жителей шести стран, в марте. Свою инициативу лидер США объяснял необходимостью обеспечивать "внутреннюю безопасность" Соединенных Штатов.