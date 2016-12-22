В Каталонии одобрили закон о порядке выхода из Испании

Парламент Каталонии одобрил закон о «переходном периоде», необходимый для подготовки новой юридической базы при выходе автономного общества из состава Испании. Об этом сообщает газета La Vanguardia.
Текст документа одобрили 71 парламентариев, 10 проголосовали «против». Как уточняет газета, инициативу поддержали сепаратистская коалиция «Вместе «за» и партия «Кандидаты за народное единство», которые обладают большинством в каталонском парламенте.
В законе 89 статей. Он был разработан для соблюдения законности в период между референдумом и приятием каталонской конституции. Закон также не требует в случае признания независимости автономного общества отказа от испанского подданства.
При этом Конституционный суд Испании уже приостановил действие закона о референдуме. Как сообщает Reuters, власти Испании в том числе пригрозили уголовными делами организаторам референдума.
Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято в июне. О назначенном на 1 октября голосовании тогда объявил глава каталонского правительства Карлес Пучдемон. Предполагалось, что участники референдума должны были ответить на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?».
Каталония — регион на северо-востоке Испании, граничащий с Францией. Более трети населения региона составляют этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Население региона превышает 7 млн человек, столица автономного общества - Барселона.