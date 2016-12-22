АТОР посоветовала россиянам отложить поездку в Доминикану из-за урагана

Ассоциация Туроператоров (АТОР) рекомендует туристам, которые планируют свой отдых в Доминикане, при возможности перенести дату поездки или перебронировать тур из-за урагана «Ирма». Об этом говорится в заявлении Ассоциации, поступившем в РБК.

Туристы также могут аннулировать тур. Так как по состоянию на 7 сентября российские власти не публиковали сообщения об угрозе безопасности в Доминикане, расторжение и изменение договоров возможно только в общем порядке, исходя из условий контракта.

«Также туристы не лишаются права обращения к туроператорам с предложением замены дат или места отдыха. При этом следует быть готовым к тому, что не всегда туроператор может предложить устраивающую замену тура или дат вылета», — предупреждают в Ассоциации. Кроме того, согласно АТОР, туроператор сохраняет право удержать расходы при аннуляции тура, если они возникнут.

При этом в Ассоциации советуют не спешить с аннуляцией тура, если вылет в Доминикану запланирован не на ближайшую дату, и дождаться информации от властей России и Доминиканской Республики. В случае, если вылет состоится «сегодня-завтра», туристам необходимо связаться с турагентом и уточнить информацию о вылете и размещении.

«Туристам, находящимся сейчас в Доминиканской Республике, следует строго выполнять рекомендации органов власти», — добавляют в АТОР. Ассоциация также обращает внимание родственников туристов, отдыхающих в Доминикане, на то, что сейчас в республике фиксируются перебои в работе мобильных сетей и интернета.

Ранее Ростуризм призвал находящихся в Доминикане россиян соблюдать меры предосторожности из-за приближения урагана «Ирма». Стихию уже признали самым мощным ураганом в Антлантике за последнее десятилетие в США.

Ураган «Ирма» обрушился 7 сентября на острова Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, которые входят в состав французских территорий и находятся в Карибском бассейне. Там стихия унесла жизни десяти человек, еще 25 пострадали.