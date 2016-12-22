Венгрия назвала закон об образовании Украины противоречащим ценностям ЕС

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что новый украинский закон об образовании «противоречит» ценностям Евросоюза и является «серьезным нарушением» прав венгерского меньшинства. Об этом Сийярто рассказал венгерскому агентству MTI (для просмотра сообщения необходимо зарегистрироваться на сайте MTI. — РБК).

Речь идет о законе об образовании, который украинская Верховная рада приняла 5 сентября. Закон исключает возможность обучения на языке национальных меньшинств, начиная с 5-го класса.

«Это позор, этот закон является серьезным нарушением прав венгерского меньшинства. Обидно, что страна, стремящаяся к более тесным отношениям с Евросоюзом, приняла закон, прямо идущий против европейских ценностей», — сказал глава МИДа. Сийярто добавил, что таким образом «Киев отнял» права у венгров на обучение на родном языке.

При этом министр заявил, что такой закон — «недружественный шаг» по отношению к Венгрии, которая, по его словам, оказывала Украине поддержку в продвижении процесса ее евроинтеграции и улучшении ее социальной сферы.

«Они ударили в спину Венгрии новым законом <...> Мы были самыми ярыми сторонниками предоставления Украине безвизового статуса», — пояснил Сийярто.

​Ранее Венгрия уже выступала с критикой украинского закона. Госсекретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи заявил, что «это беспрецедентное ограничение прав 150 тыс. этнических венгров». При этом вопрос языка преподавания одним из наиболее конфликтных признавала и министр образования Украины Лилия Гриневич. По ее мнению, права нацменьшинств соблюдаются, так как на Украине детям предоставлена возможность обучаться до 5-го класса на родном языке.