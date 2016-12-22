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Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»
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Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»
Политика, 23:23
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Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российских «Терминаторов»

Сирия и Израиль проявили интерес к закупке российской ​боевой машины поддержки танков «принципиально нового класса» (БМПТ «Терминатор»). Об этом журналистам сообщил начальник Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, передает «Интерфакс».

По словам Шевченко, в России на вооружение «Терминаторы» будут приняты в 2017 году. Кроме того, на вооружение будет принят модернизированный танк Т-72Б3 «с улучшенными боевыми характеристиками».

«Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого по опытно-конструкторской работе «Прорыв-3», ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ», — сказал Шевченко.

​Ранее Минобороны закупило «Терминаторов» у Уралвагонзавода в рамках форума «Армия-2017». Как сообщал замминистра обороны Юрий Борисов, поставка таких машин для Сухопутных войск производилась «впервые».



 

Теги: Минобороны , вооружение , танки , бронетехника
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