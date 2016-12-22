На улице в центре Лондона произошел взрыв

Небольшой взрыв прогремел на Оксфорд-стрит в центре Лондона, сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, он был вызван коротким замыканием в электропроводке. Один человек пострадал. Полиция перекрыла часть улицы и эвакуировала людей. Британский телеканал отмечает, что существует опасность возникновения пожара.

Издание Daily Star опубликовало видео, на кадрах которого видно, что половина улицы задымлена, а проходящие мимо люди разбегаются. Очевидцы в разговоре с корреспондентом портала отметили, что были слышны небольшой взрыв и крики людей.

В полиции Лондона подтвердили, что на Оксфорд-стрит произошел «небольшой взрыв на участке сети энергоснабжения».