Главный редактор Vanity Fair покинет журнал после 25 лет работы

Канадский журналист Грейдон Картер покинет пост главного редактора американского журнала Vanity Fair (принадлежит ИД Condé Nast International (CNI)) в декабре 2017 года. На этой должности он проработал 25 лет, сообщается в статье журнала, опубликованной по случаю ухода Картера.

«Я хочу уйти, пока журнал топовый», — заявил 68-летний Картер в интервью изданию New York Times накануне. «Я хочу уйти, пока он [журнал] выпускается и сохранил свою форму как в цифровом, так и в печатном виде», — отметил он.

Картер покидает Condé Nast, как и многие издатели журналов, из-за проблем с печатной рекламой и давления со стороны онлайн-конкурентов. По его словам, «романтика журнального бизнеса» продолжится, но его будет сложнее вести. Издательство вложило значительные средства в цифровые проекты, сократило штат и провело реструктуризацию, чтобы распределить ресурсы. Издательство ждут и другие изменения, сообщало ​5 сентября издание WWD.

В январе 2017 года стало известно, что президент Condé Nast​ Николас Колридж, проработавший в компании 27 лет, увольняется 31 июля. Компанию возглавил директор по цифровым стратегиям компании Вольфганг Блау.

Эдвард Грейдон Картер родился в канадском Торонто в 1949 году. Работает редактором Vanity Fair с 1992 года. Он был соучредителем сатирического ежемесячника Spyс, который был основан в 1986 году.

Кроме печатной журналистики Картер был продюсером документального фильма «Чикаго 10», «Серфинга» и одним из продюсеров биографических документальных фильмов гонзо-журналиста Хантера Томпсона «Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона».

Condé Nast International выпускает более 100 журналов по всему миру за пределами США. В России ИД заработал в 1998 году. На российском рынке издательство выпускает журналы Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD и Glamour. В общей сумме аудитория сайтов «Conde Nast Россия» насчитывает 5,6 млн уникальных пользователей.