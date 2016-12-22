В Крыму ответили на слова Порошенко о «неподъемном бремени» для России

Власти Крыма ответили на слова президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего сделать Крым «неподъемным бременем» для России. В разговоре с РБК председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов выразил сомнения насчет эффективности санкций, которыми пригрозил ранее президент Украины Петр Порошенко.
«Мы выдержим санкции, как выдерживали и прежде. Мы не станем никакой ношей для России — мы не были дотационным регионом при Украине, не будем и при России. Нынешние инвестиции — это закладка на будущую экономику, благодаря которой еще будем отдавать в другие субъекты», — заявил Константинов.
При этом он отметил, что санкции могут вызывать негативную реакцию у населения. «Санкции, конечно, очень неприятны для людей, в том числе с моральной точки зрения. Но что такое Порошенко в современном мире? Это ноль без палочки. Совершенно не понятно, что курят и пьют на Украине, когда предлагают такие инициативы. Они не понимают, что людям в Крыму надоела Украина с ее проблемами», — добавил Константинов.
О намерении превратить Крым в «неподъемное бремя» для России Порошенко заявил в ходе ежегодного послания к Верховной раде. Он признал, что Россия не откажется добровольно от полуострова. Вместе с тем, по мнению украинского президента, возможно «создать условия», при которых Россия будет вынуждена отказаться от Крыма. «Так вор иногда выбрасывает украденное, когда оно ему начинает печь», — сравнил Порошенко.