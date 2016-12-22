СКР отчитался о возврате 5 млрд руб. неуплаченных на Кавказе налогов

Несколько предприятий алкогольной отрасли Кабардино-Балкарии умышленно уклонялись от уплаты полной суммы акцизного налога, говорится в сообщении Следственного комитета (СКР) Вернуть неуплаченные средства в размере 5,1 млрд руб. удалось в результате расследования нескольких уголовных дел.

В СКР сообщили, что из этих средств 3,8 млрд руб. задолжало бюджету предприятие «Антарес». В отношении его руководителя, Руслана Канкулова, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В результате расследования государству было возвращено 2,9 млрд руб. При этом счета предприятия оказались арестованы. Арест также был наложен и на личный автопарк руководителя предприятия. Материалы дела были направлены следователями в суд.

Аналогичные уголовные дела были возбуждены в отношении ряда других руководителей предприятий алкогольной отраслей — главы ООО «Алко-Лайт» Дашуева Руслана, ООО «Рус-Алка» Березгова Ислама, а также ООО «Чегемский винпищепром» Калмыкова Асланби.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении трех предприятий в Дагестане из-за задолженности за газ. Их общая сумма долга превысила 760 млн руб.