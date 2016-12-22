Правительство предложило усложнить снятие одномандатников с выборов

Правительство внесло законопроект о запрете снимать с выборов весь список одномандатников от одной партии, если при его формировании в некоторых округах та выдвинула более одного такого кандидата, а остальные правила были соблюдены. Соответствующая поправка внесена в закон о выборах депутатов Госдумы в четверг, 7 сентября.

Согласно закону, в одном одномандатном избирательном округе политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Нарушение этой статьи является основанием для отказа в заверении всего списка одномандатников. Новыми поправками предлагается установить, что в случае выдвижения партией в одномандатном округе двух и более кандидатов ЦИК исключает всех кандидатов, выдвинутых в данном округе, из общего списка кандидатов до его заверения.

Проект был подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 13 апреля 2017 года. Конституционность нормы об отказе в заверении всего списка кандидатов оспаривали представители Российской партии пенсионеров за справедливость, экс-глава Челябинской области Михаил Юревич и адвокат Игорь Трунов. Они были сняты с выборов Госдумы в 2016 году из-за того, что в трех других одномандатных округах партией были выдвинуты по два кандидата. В партии ссылались на допущенную при подготовке списка кандидатов техническую ошибку. КС удовлетворил жалобу Юревича и Трунова и предписал законодателю поправить закон о выборах депутатов Госдумы.