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Госпогранслужба Украины отреагировала на идею закрыть КПП «Чаплинка»
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Госпогранслужба Украины отреагировала на идею закрыть КПП «Чаплинка»
Политика, 20:08
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Госпогранслужба Украины отреагировала на идею закрыть КПП «Чаплинка»

В Государственной пограничной службе Украины (ГПУ) прокомментировали инициативу постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина закрыть контрольный пункт пропуска (КПП) «Чаплинка» на границе с республикой. Закрытие «Чаплинки» «существенно не повлияет» на обстановку и загруженность других пропускных пунктов, заявил изданию «Крым.Реалии» помощник главы ГПУ Олег Слободян.

По его словам, на административной границе с Крымом трафик небольшой. Слободян добавил, что летом большое скопление транспорта наблюдалось преимущественно на КПП «Чонгар». Представитель ГПУ отметил, что в 90% случаев это было создано искусственно ради «картинки активного движения в Крым».

Закрыть «Чаплинку» Бабин предложил 6 сентября, отметив, что его инициатива согласована с «должностными лицами, в частности, в секторе безопасности».

Постпред пояснил, что «Чаплинка» неудобно расположена. Он указал на статистику пересечения границы, согласно которой, этот КПП пользуется меньшим спросом, чем «Каланчак». «Чаплинка» была удобна для тех, кто осуществлял товарообмен с Крымом, товарооборота не будет», — заключил Бабин.

На административной границе Крыма с Украиной работают три пропускных пункта: «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар».

В августе 2016 года ГПУ заявила о временной приостановке пропуска людей в Крым с территории Украины «по инициативе российской стороны». Пропуск заблокировали на пунктах «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». 7 августа движение возобновили, но обратное направление в пунктах «Каланчак» и «Чаплинка» было закрыто.

Спустя три дня помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что пропуск на крымской границе со стороны России полностью восстановлен.

В тот же день ФСБ России заявила, что предотвратила в Крыму теракты, которые подготовило главное управление разведки Минобороны Украины. Группу диверсантов, по данным ведомства, выявили в городе Армянске в ночь с 6 на 7 августа.

Теги: Крым , Госпогранслужба Украины , Борис Бабин , пункт пропуска «Чаплинка»
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