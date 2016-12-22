СМИ назвали квадрокоптер причиной эвакуации из небоскреба в «Москва-Сити»
Общество, 19:04
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СМИ назвали квадрокоптер причиной эвакуации из небоскреба в «Москва-Сити»
Причиной эвакуации бизнес-центра «Город Столиц» в «Москва-Сити» стал квадрокоптер, заявили в правоохранительных органах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Квадрокоптер лежал в бесхозном чемодане, обнаруженном в кафе «Прайм» на первом этаже офисного здания. «Предмет угрозы не представляет», — подчеркнул собеседник агентства.
На месте происшествия продолжается проверка, добавил источник агентства.
Ранее 7 сентября сообщалось, что в бизнес-центре «Город Столиц» в бизнес-комплексе «Москва-Сити» из-за обнаружения неизвестного предмета была проведена эвакуация людей. Из здания были выведены, по разным оценкам, от 300 до 3,5 тыс. человек. На место происшествия выехали пожарные, саперы и кинологи.