В Казани обвинившую полицейских в избиении женщину отправили к психиатрам

Вахитовский районный суд Казани постановил направить на принудительную психиатрическую экспертизу мать троих детей Юлию Коваленко, обвинившую сотрудников полиции в избиении ее родственников, следует из поступивших в РБК материалов суда.

Экспертиза будет проведена стационарно. Коваленко направят в диспансер психиатрической больницы на 30 суток.

Как сообщается в поступившем в РБК сообщении правозащитного проекта «Зона права», по словам женщины, инцидент произошел 19 мая 2017 года. Четверо мужчин, которые представились сотрудниками отдела уголовного розыска ОП «Дербышки», пришли с обыском в ее квартиру. Предъявить хозяйке какие-либо документы они отказались. В присутствии понятых они начали изымать вещи из квартиры, в ответ на что Коваленко пригрозила вызвать полицейский патруль.

Как утверждает женщина, после этого ее повалили на пол и стали избивать. 56-летняя мать Коваленко, попытавшаяся остановить нападавших, также была избита. «На какое-то время моя мама потеряла сознание от того, что получила удар по печени. В это время из кухни вышла моя двухлетняя дочь и начала сильно кричать, наверное, от испуга. На какое-то мгновение избиение прекратилось, и я улучила момент для того, чтобы взять ребенка на руки. Один из мужчин пытался выхватить ребенка у меня из рук, в результате чего ребенок упал и ударился головой об пол. Другой подошел к дочери и, взяв ее пятерней за щеку, ударил головой о стену», — рассказала Коваленко.

Видео с показаниями Коваленко и ее дочери опубликовано на сайте правозащитного проекта.

Нападавшие покинули квартиру, забрав с собой два телевизора, видеомагнитофон, ноутбук и 2 тыс. руб. Коваленко, ее мать и дочь были доставлены в больницу на скорой. Врачи диагностировали у них травмы. В частности, мать Коваленко получила сотрясение головы. У двухлетней дочери медики зафиксировали ушиб щеки, припухлость и кровоподтек.

По факту инцидента Следственный комитет начал проверку, по итогам которой ведомство отказало в возбуждении уголовного дела. В то же время против самой Коваленко были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, применении насилия в отношении представителя власти и заведомо ложном доносе.

Информацию о назначении стационарной психиатрической экспертизы в отношении избитой матери трех детей подтвердил РБК юрист «Зоны права» Андрей Сучков. «У Юлии Коваленко угнали машину, затем полиция обвинила ее в ложном доносе. Она стала сопротивляться таким обвинениям, в итоге у нее провели обыск. Во время обыска избили Коваленко, ее двухлетнюю дочь и ее 56-летнюю мать», — рассказал Сучков, который консультирует Коваленко.

Как отмечает юрист, в ходе процесса произошло множество нарушений. «Коваленко с прежним адвокатом расторгла договор и заключила с новым, но того не известили о суде. В итоге во время суда ей назначили дежурного адвоката, который не изучил дело и сразу вступил в процесс. Во время суда Коваленко заявила, что это фиктивный адвокат, и попросила своего. В итоге ее адвокату дали лишь 20 минут на ознакомление с делом, хотя там 50 страниц печатного текста», — отметил юрист. По его словам, вскоре будет подана апелляция. Согласно материалам суда, апелляция может быть подана в течение десяти дней в Верховный суд Татарстана.