Кремль опроверг использование Facebook для влияния на выборы в США

Россия не проводила закупку рекламы в Facebook для агитации на президентских выборах в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что вся информация подобного рода не соответствует действительности. «Мы никогда об этом не слышали, мы ничего об этом не знаем и тем более мы не имеем никакого отношения к этим делам», — заявил он. Пресс-секретарь президента попросил «не ассоциировать» Кремль «с этой историей про Facebook».

Социальная сеть Facebook 6 сентября опубликовала заявление, в котором директор по информационной безопасности сети Алекс Стамос отметил возможную причастность России к закупке политической рекламы. Стамос отметил, что со страниц и аккаунтов в Facebook, «связанных с Россией», велось распространение сообщений и объявлений, нацеленных на оказание влияния на позицию избирателей во время президентских выборов в США. По данным социальной сети, на эти цели неизвестные потратили порядка $100 тыс.