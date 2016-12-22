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В Кремле ответили на условия Порошенко по вводу миротворцев в Донбасс
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В Кремле ответили на условия Порошенко по вводу миротворцев в Донбасс
Украинский кризис, 18:09
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В Кремле ответили на условия Порошенко по вводу миротворцев в Донбасс

Для размещения каких бы то ни было миротворческих сил в зоне конфликта на востоке Украины необходимо согласие враждующих сторон, Украины и самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Такую позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Песков напомнил, что Россия стороной конфликта не является.

«Конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями непризнанных республик — ЛНР и ДНР. Это, наверно, основная модальность, которую было бы неразумно отвергать и от которой было бы нелогично абстрагироваться. Это первое, изначальное условие размещения любых миротворцев», — заявил пресс-секретарь Путина.

Песков не согласился с оценками, что Россия является по отношению к Украине страной-агрессором. «Далеко не все называют [Россию такой страной], Киев называет, может быть, еще какие-то стороны, но мы с этим категорически не согласны. Мы решительно отвергаем утверждения, что Россия является стороной конфликта», — подчеркнул он.

Путин выразил 5 сентября поддержку идее разместить на востоке Украины миротворческую миссию. По мнению российского президента, эти силы могли бы заняться охраной членов мониторинговой миссии ОБСЕ. Соответствующая российская резолюция, пояснил позднее постпред при ООН Василий Небензя, направлена в Совет Безопасности международной организации.

Но президент Украины Петр Порошенко, выступая в Верховной раде 7 сентября, заявил, что в состав миротворческой миссии не должны входить представители ДНР или ЛНР, а также «страны-агрессора». Также он отказался согласовывать параметры миссии с «российскими боевиками».

Теги: Украина , ДНР , ЛНР , Петр Порошенко , Дмитрий Песков , миротворцы ООН
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