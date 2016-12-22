Россельхознадзор снова выявил вспышку АЧС во Владимирской области

Россельхознадзор зафиксировал новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) во Владимирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Геном вируса АЧС выявили 6 сентября сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Он был обнаружен образцах, собранных в личном подсобном хозяйстве в городе Коврове.

В неблагополучном пункте работают сотрудники ветеринарной службы.

Надзорное ведомство отчиталось о регистрации во Владимирской области в 2017 году 28 случаев заболевания свиней вирусом АЧС 5 сентября. По его данным, это почти в два раза больше, чем годом ранее.

В июне глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что совокупные убытки российских аграриев от АЧС за девять лет могли достичь 75 млрд руб., а прямые потери — 5 млрд руб. Он добавил, что в текущем году заболевание зарегистрировали в десяти российских регионах: это Ростовская, Владимирская, Саратовская, Ивановская, Орловская, Самарская, Московская, Иркутская и Волгоградская области и Крым.

Первые случаи АЧС в России зарегистрировали в 2007 году. Общие потери поголовья составили 800 тыс. свиней. За девять лет было зарегистрировано более 1,1 тыс. вспышек вируса в 46 регионах России.

Вирус наносит серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли — не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жестким карантином.