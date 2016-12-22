МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

В Москве в ближайшее время ожидаются гроза и сильный ветер, говорится в экстренном сообщении столичного главка МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в ближайшие три часа в Москве и Московской области ожидаются сильный дождь, гроза и сильный ветер до 12–17 м/с. В МЧС предупредили о возможности наполнения водой дорожного полотна, вследствие чего возможно увеличение числа ДТП. По оценкам ведомства, возможен промыв грунта, повреждение линий электропередачи, повал деревьев и рекламных конструкций. Также не исключено повреждение молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

В МЧС посоветовали москвичам по возможности избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями, а также водоемами. Непогоду лучше переждать в капитальных строениях.

В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра по Москве на 7 сентября, в столице ожидаются гроза и небольшой дождь. Скорость ветра в течение дня должна составить 5–10 м/с.

Ранее, 6 сентября, МЧС предупреждало москвичей о сильном шторме, ливнях и грозах.