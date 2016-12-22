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Максим Кац рассказал об изъятии агитации оппозиции из почтовых ящиков
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Максим Кац рассказал об изъятии агитации оппозиции из почтовых ящиков
Политика, 17:04
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Максим Кац рассказал об изъятии агитации оппозиции из почтовых ящиков

Предвыборную агитацию независимых кандидатов на предстоящих муниципальных выборах в Москве изымают из почтовых ящиков специально нанятые люди, заявил бывший муниципальный депутат и блогер Максим Кац. В подтверждение своих слов он предоставил телеканалу «Дождь» видео, на котором зафиксирована эта ситуация.

По словам Каца, людей для сбора агитации из ящиков нанимают управы, которые оплачивают каждую вынутую листовку. При этом, утверждает он, агитация партии «Единая Россия» остается в ящиках.

На предоставленном им видео видна группа людей, снимающая со стены почтовые ящики в подъезде дома. Из почтовых ячеек они достают листовки и бросают в картонные коробки. Из ящиков, прочно закрепленных на стене, листовки достаются пинцетами.

«У нас есть сторонники среди работающих там, поэтому у нас есть вся полнота информации о том, как работают эти люди, структуры, организации. Цель их не дать донести до жителей информацию об оппозиционных кандидатах и финансируются они структурами мэрии Москвы», — пояснил Кац.

При этом Кац отметил, что серьезной угрозы для агитации независимых кандидатов действия людей на видео не несут. «Они вынимают около 5% листовок. Как и все государственные организации, они работают совершенно неэффективно… Так что мы только с удивлением и некоторой долей веселья наблюдаем за этими потугами», — рассказал он.

Ранее, 6 сентября, глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информационной кампании перед муниципальными выборами в Москве. При этом, как указывают некоторые эксперты, политика по уменьшению явки на выборах может проводиться целенаправленно.

В Москве вдвое снизился интерес к участию в муниципальных выборах
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Муниципальные выборы в Москве пройдут 10 сентября. Всего на них будет распределено около 1,5 тыс. депутатских мандатов.

Теги: Максим Кац , Почта , агитация
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