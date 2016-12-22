Кабмин выделил 3 млрд руб. на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 3 млрд руб. на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов в 77 регионов в 2017 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Деньги на закупку автобусов выделят из резервного фонда правительства. Бюджетные ассигнования направлены Минпромторгу.

​Список организаций в российских субъектах, для которых закупят автобусы, определило Минобрнауки.

Транспортные средства напрямую закупят у крупнейших российских автомобильных производителей: ООО «Автомобильный завод ГАЗ», ООО «Форд Соллерс Холдинг», ООО «Павловский автобусный завод», ООО «Курганский автобусный завод» и ООО «Волгабас».

В начале сентября РБК писал о государственной программе «Школьный автобус» по обеспечению образовательных организаций автобусами на 2016/17 учебный год за счет госсредств. Предполагается, что новые автобусы заменят транспорт с истекшим сроком эксплуатации либо тот, который не соответствует требованиям безопасности перевозок учеников. С 1 июля 2017 года детей можно перевозить только на автобусах, которые не старше десяти лет.

Транспорт для перевозки школьников должен иметь дополнительную низкую ступеньку, багажные полки для рюкзаков и специальные ремни безопасности. Электроника в этих транспортных средствах не должна позволять им двигаться с открытыми дверями и должна ограничивать скорость до 60 км/ч. Школьные автобусы укомплектованы цифровым тахографом и спутниковой системой ГЛОНАСС.