Адвокат Учителя ответил на запрос Поклонской о финансировании «Матильды»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал РБК запрос в следственные органы от депутата Натальи Поклонской. По его словам, обвинения в «сомнительном финансировании фильма» сформулированы некорректно.

Поклонская ранее заявила, что направила в следственные органы информацию о том, что ранее финансирование производства фильма уже становилось объектом расследования, и по нему есть приостановленное уголовное дело. При этом депутат подчеркнула, что схемы финансирования фильма, на который выделены государственные средства, должны быть «прозрачными». По словам Поклонской, информацию об уголовном деле по финансированию фильма она узнала от бывших финансовых партнеров Учителя.

По словам Добрынина, непонятно, о каких именно бывших финансовых партнерах идет речь. «Если она говорит о каких-то бывших партнерах, то надо понимать, кого она имеет ввиду. Мне известен один финансовый партнер ​— бывший председатель попечительного совета фонда, который в настоящий момент объявлен в федеральный розыск и скрывается в Канаде, потому что в отношении него в 2012 году возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из фонда. Канада его пока не выдает, но может быть Поклонская уговорит его сдаться — мы будем только рады», — заявил адвокат.

По его словам, похищенные средства — это исключительно частное финансирование, полученное на возвратной основе и обеспеченное залогом прав на фильм. Добрынин считает, что Поклонская недостаточно четко формулирует мысль и это происходит «либо от неуверенности в своих материалах, либо от элементарного непонимания их юридической сути».

Документы, касающиеся финансирования производства фильма «Матильда», Наталья Поклонская передала РБК 6 сентября. По ее словам, эти материалы подтверждают существование «сомнительных схем» получения средств на съемки, которые могут свидетельствовать о хищениях бюджетных средств.