Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,35 56,78 EUR Нал. 68,74 68,07 USD Бирж. 56,95 -0,41 EUR Бирж. 68,42 -0,00 USD ЦБ. 57,14 -0,20 EUR ЦБ. 68,24 -0,17 EUR/USD 1,20 +0,01 ММВБ 2019,53 +0,24% РТС 1117,31 +0,96% Brent 54,28 +0,20% DJIA 21762,28 -0,21% Nasdaq 6384,07 -0,14% FTSE 7399,26 +0,61%
Адвокат Учителя ответил на запрос Поклонской о финансировании «Матильды»
Лента новостей
Максим Кац рассказал об изъятии агитации оппозиции из почтовых ящиков 17:04, Политика МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 17:00, Общество Агентство стратегических инициатив займется «умным» сельским хозяйством 16:57, Бизнес Сборная России победой завершила групповой турнир Евробаскета 16:51, Спорт Продажи автомобилей Lada выросли в августе на четверть 16:44, Бизнес Додон пообещал наказать военных Молдавии за участие в учениях на Украине 16:41, Политика В «Москва-Сити» эвакуировали небоскреб из-за подозрительного предмета 16:38, Общество Археологи обнаружили в долине реки Иордан сосуд возрастом 7,2 тыс. лет 16:31, Общество Кабмин выделил 3 млрд руб. на закупку 1,5 тыс. школьных автобусов 16:26, Экономика У автозаправки в центре Москвы попал в аварию бензовоз 16:18, Общество Адвокат Учителя ответил на запрос Поклонской о финансировании «Матильды» 16:10, Общество Названы 19 претендентов на премию «Русский Букер» 2017 года 16:01, Общество Новак назвал текущие цены на нефть оптимальными для инвестиций в отрасль 15:58, Экономика Amazon потратит на вторую штаб-квартиру $5 млрд 15:56, Бизнес Россияне стали лучше относиться к идее установки памятников Сталину 15:55, Общество Сторонникам независимости Каталонии предъявят уголовное обвинение 15:54, Политика Порошенко решил превратить Крым в «неподъемное бремя» для России 15:46, Политика WikiLeaks опубликовал данные ЦРУ о системе управления ракетами самолетов 15:41, Технологии и медиа Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленобласти 15:39, Общество NASA показало снимки урагана «Ирма» из космоса 15:33, Общество «Росбалт» узнал о показаниях Кадырова по делу о покушении на него 15:29, Политика От бетонных цветов до бумажной церкви: за что давали премию Огюста Перре 15:28, Недвижимость Сетевой «Ревизор»: как работает система контроля за запрещенным контентом 15:27, Технологии и медиа В Госдуму внесли ужесточающий правила автоперевозки законопроект 15:09, Общество Блокчейн, алкоголизм, две Кореи: главные заявления на ВЭФ-2017 15:07, Политика Мэрия Москвы потребует демонтажа мемориальной доски Борису Немцову 15:05, Политика В Tele2 допустили связь вспышек на Солнце с проблемами со связью 15:04, Общество Суд арестовал устроившего стрельбу в школе подростка 15:03, Общество
Адвокат Учителя ответил на запрос Поклонской о финансировании «Матильды»
Общество, 16:10
0
Адвокат Учителя ответил на запрос Поклонской о финансировании «Матильды»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин прокомментировал РБК запрос в следственные органы от депутата Натальи Поклонской. По его словам, обвинения в «сомнительном финансировании фильма» сформулированы некорректно.

Поклонская ранее заявила, что направила в следственные органы информацию о том, что ранее финансирование производства фильма уже становилось объектом расследования, и по нему есть приостановленное уголовное дело. При этом депутат подчеркнула, что схемы финансирования фильма, на который выделены государственные средства, должны быть «прозрачными». По словам Поклонской, информацию об уголовном деле по финансированию фильма она узнала от бывших финансовых партнеров Учителя.

По словам Добрынина, непонятно, о каких именно бывших финансовых партнерах идет речь. «Если она говорит о каких-то бывших партнерах, то надо понимать, кого она имеет ввиду. Мне известен один финансовый партнер ​— бывший председатель попечительного совета фонда, который в настоящий момент объявлен в федеральный розыск и скрывается в Канаде, потому что в отношении него в 2012 году возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из фонда. Канада его пока не выдает, но может быть Поклонская уговорит его сдаться — мы будем только рады», — заявил адвокат.

По его словам, похищенные средства — это исключительно частное финансирование, полученное на возвратной основе и обеспеченное залогом прав на фильм. Добрынин считает, что Поклонская недостаточно четко формулирует мысль и это происходит «либо от неуверенности в своих материалах, либо от элементарного непонимания их юридической сути».

Поклонская обнародовала документы о «схемах» финансирования «Матильды»
Общество

Документы, касающиеся финансирования производства фильма «Матильда», Наталья Поклонская передала РБК 6 сентября. По ее словам, эти материалы подтверждают существование «сомнительных схем» получения средств на съемки, которые могут свидетельствовать о хищениях бюджетных средств.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Наталья Поклонская , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
Минобороны сообщило о гибели военного при взрыве на полигоне в Ленобласти Общество
Материалы по теме
Поклонская заявила о приостановленном деле о финансировании «Матильды» Общество
Поклонская обнародовала документы о «схемах» финансирования «Матильды» Общество
Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку