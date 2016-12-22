Amazon потратит на вторую штаб-квартиру $5 млрд

Один из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon начал поиски города для второй штаб-квартиры в Северной Америке и намерен потратить на нее $5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В Amazon отметили, что возможности актуальной штаб-квартиры компании, расположенной в Сиэтле, подошли к пределу. В связи с этим планируется открыть вторую штаб-квартиру, штат которой будет насчитывать около 50 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, а площадь офисных помещений сопоставима с занимаемыми в Сиэтле. На рекрутинг новых сотрудников, аренду и реконструкцию помещений заложено примерно $5 млрд.

«Мы намерены организовать новую штаб-квартиру, сопоставимую с той, что находится в Сиэтле», — заявил Wall Street Journal глава Amazon Джефф Безос.

Для сравнения, в Сиэтле компания арендует 33 офисных здания, в которых работают около 40 тыс. сотрудников.

В компании журналистам Wall Street Journal также сообщили, что город, в котором разместится штаб-квартира, должен иметь население не менее 1 млн человек, включая пригороды. В Amazon добавили, что нанимать в новую штаб-квартиру будут как жителей данного города, так и тех, кто захочет сменить место работы в Сиэтле ради нового коллектива.

Ранее сообщалось, что в июле 2017 года капитализация Amazon перевалила за $500 млрд. В итоге онлайн-ретейлер стал четвертой компанией, чья капитализация достигла подобного уровня — после Apple, Microsoft и материнской компании Google — Alphabet. Кроме того, основатель Amazon Джефф Безос благодаря росту цены акций онлайн-ретейлера в июле стал богатейшим бизнесменом мира — его личное состояние достигло $90,6 млрд. Таким образом, он обогнал Билла Гейтса, чье состояние оценивается в $90,1 млрд.