В Госдуму внесли ужесточающий правила автоперевозки законопроект

В Госдуму поступил законопроект, который ужесточает правила автоперевозки пассажиров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, на автомобильном транспорте нельзя будет перевозить более восьми человек без соответствующей лицензии.

​«Предлагается внести изменения в законодательство, исключив обстоятельство, при котором перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом могут осуществляться в уведомительном порядке без получения лицензии», — отмечается в документе.

Проект закона направлен на противодействие незаконным регулярным перевозкам пассажиров, которые юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют под видом заказных перевозок, а также «для собственных нужд».

В начале августа президент России Владимир Путин поручил разработать предложения об использовании водителями автобусов, которые перевозят более восьми человек.

Позже в МВД заявили, что подготовлен законопроект, который касается лицензирования всех видов перевозок. В ведомстве предложили запретить физлицам регистрировать автобусы. В то же время им собирались оставить возможность владеть транспортными средствами, которые вмещают не более восьми человек.

31 августа Медведев на заседании кабмина заявил, что данные меры будут способствовать повышению безопасности перевозок, сообщал ТАСС.